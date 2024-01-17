SON DAKİKA HABERİ: Alper Gezeravcı da ekipteydi | Uzay yolculuğu ertelendi: SpaceX'ten yeni açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurmuştu. Yapılan son açıklamada Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğu bildirildi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti.

SON DAKİKA HABERİ: Alper Gezeravcı da ekipteydi | Uzay yolculuğu ertelendi: SpaceX'ten yeni açıklama
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Son dakika haberi! SpaceX, dün Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.

SPACEX'TEN YENİ AÇIKLAMA

Uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından yeni bir açıklama yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Alper Gezeravcı da ekipteydi | Uzay yolculuğu ertelendi: SpaceX'ten yeni açıklama - 1

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

BAKAN KACIR: BU GECE 00.49'DA HERKES EKRAN BAŞINA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

Bakan Kacır, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

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