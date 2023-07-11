SON DAKİKA HABERİ: Ankara'nın İsveç'e yeşil ışık yakmasının ardından Kremlin'den Türkiye açıklaması

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Türkiye uzun süren görüşmelerin ardından İsveç'in NATO'ya üye olmasına dün akşam yapılan üçlü görüşmeyle onay verdi.

Rusya'dan Türkiye'nin bu hamlesine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bu konuda hayal görmüyoruz. Türkiye ile farkılılıklarımız var aynı zamanda ortak çıkarlarımız da var. Moskova, Ankara ile ilişkilerini geliştirmeye daha da istekli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsveç'e yeşil ışık yakmasıyla Rusya sınırındaki NATO silahları artış gösterecek. Aynı zamanda Rusya NATO'nın sınır hattı da büyüyecek.

RUSYA İSVEÇ'E CEVAP VERECEK

Kremlin, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya'nın güvenliği konusunda olumsuz etkileri olacağını belirterek, "Finlandiya'da yaptığımız gibi benzer bir cevap vereceğiz. Avrupalılar NATO altyapısını Rusya sınırına kaydırmanın bir hata olduğunu anlamıyorlar. " dedi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME SONRASI ONAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la yapılan üçlü görülmenin ardından Ankara, Stockholm'e yeşil ışık yaktı.

Kısa süre önce görev süresi uzatılan NATO Genel Sektereteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğini ve kabul edilmesi için Meclis'le yakın çalışacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.





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