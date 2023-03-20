Avrupa Komisyonu'ndan deprem sonrası inşa için Türkiye'ye 1 milyar euro destek

Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın açılışında konuşan von der Leyen, "Milyonlarca kişi şu anda evsiz ve çadırlarda yaşıyor. Kış soğuğu devam ediyor. Yeniden inşa için seferber olmamız gerekiyor. Evler, okullar ve hastaneler en yüksek standartlarda yeniden inşa edilmelidir. Kritik altyapı onarılmalıdır. Kamu hizmetleri ve işletmelerin insanların hayatlarını kazanabilmeleri için sermayeye ihtiyacı var." diye konuştu.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), daha önnce Türkiye için "deprem felaketinin toplam mali yükünün" yaklaşık 103,6 milyar dolar olduğunu tahmin etmişti.

CAN KAYBI SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Diğer taraftan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor.



Son açıklama AFAD Başkanı Yunus Sezer'den geldi. Sezer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96'ya yükseldiğini söyledi.



Sezer'in açıklamasına göre yaralı sayısı da 107 bin 204 oldu.