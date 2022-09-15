SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu

Son dakika haberi!

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor.

Azerbaycan Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva son duruma ilişkin bilgi verdi. Abdulleyeva, "Saldırılarda şehit sayısı 71 oldu" dedi.

BAKAN AKAR'DAN TELEFON

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan'ın "İki devlet, tek millet" olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



Akar, ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek, kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...