SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan ve Karabağ arasındaki görüşmeler başladı

Son dakika haberi!

Azerbaycan'ın önceki gün başlattığı antiterör operasyonu hızlı sonuçlar vermiş dün Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakma ve kendilerini lağvetme kararı almışlardı.

Azerbaycan devleti, Karabağ'dan gelen heyetle görüşeceğini açıklamıştı. Azerbaycan'ın Yevlah kentine gelen Karabağ Ermenileri heyeti ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki görüşme başladı.

Masada Azerbaycan ve Karabağ Ermeni heyetlerinin yanısıra Rus barış gücünden de temsilci bulunuyor.

Karabağ ve Güney Kafkasya'daki durumu yakından ilgilendiren görüşmeyi, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.



Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturuyor.



YEVLAH'IN SEMBOLİK ÖNEMİ

Görüşmeler için Azerbaycan'ın Yevlah kentini seçmesi dikkat çekti. Zira 1988'de ilk Ermenistan ablukası burada başlamış ve işgale zemin hazırlanmıştı.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...