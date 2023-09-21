SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan ve Karabağ Ermenileri görüştü

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Azerbaycan'ın önceki gün başlattığı antiterör operasyonu hızlı sonuçlar vermiş dün Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakma ve kendilerini lağvetme kararı almışlardı.

Azerbaycan devleti, Karabağ'dan gelen heyetle görüşeceğini açıklamıştı. Azerbaycan'ın Yevlah kentine gelen Karabağ Ermenileri heyeti ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki görüşme ona erdi..

Masada Azerbaycan ve Karabağ Ermeni heyetlerinin yanısıra Rus barış gücünden de temsilci aldı.

Karabağ ve Güney Kafkasya'daki durumu yakından ilgilendiren görüşmeyi, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci de takip etti.



Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturuyordu.



ALİYEV PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Azercaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Aliyev, anti-terör operasyonu kapsamında ölen Rus askerleri için özür diledi.

Kremlin Putin'in görüşmede, "Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarının korunmasının önemine dikkat çektiğini" belirtti.

YEVLAH'IN SEMBOLİK ÖNEMİ

Görüşmeler için Azerbaycan'ın Yevlah kentini seçmesi dikkat çekti. Zira 1988'de ilk Ermenistan ablukası burada başlamış ve işgale zemin hazırlanmıştı.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...