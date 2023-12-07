SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'da Hazar Denizi açıklarında deprem

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hazar Denizi açıklarındaki depremde henüz can ve mal kaybı açıklaması yapılmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'da Hazar Denizi açıklarında deprem
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Son dakika haberi! 

Azerbaycan'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,4 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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