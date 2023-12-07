SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'da Hazar Denizi açıklarında deprem

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Azerbaycan'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.



Açıklamada, 5,4 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.



Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.



Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...