SON DAKİKA HABERİ: Azez'de bombalı saldırı: 7 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında göre 7 sivil hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi. 

9 YARALI KİLİS'TE TEDAVİYE ALINDI

Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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