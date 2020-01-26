SON DAKİKA HABERİ: Azez'de bombalı saldırı: 7 ölü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.



Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.



9 YARALI KİLİS'TE TEDAVİYE ALINDI

Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.



Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

