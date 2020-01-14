SON DAKİKA HABERİ: BAE'ye ait askeri araçlar Hafter'in karargahına ulaştı

Son dakika haberi! Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi.



Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığı gözlemlendi.



Kaynaklar, Hafter'in ateşkesi kabul etmesinden sonra da, kendisine verilen desteğin kesilmediğini, bunun da Hafter'in ateşkesi, "yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koyduğunu" söyledi.



"HAFTER'İN SALDIRILARINA KARŞI KOYMAYA HAZIRIZ"



Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarını püskürtmek için hazır olduklarını duyurdu.



Libya Ahrar kanalına konuşan Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, siyasi yönetimin emirleri doğrultusunda ateşkese karar verdiklerini, ancak Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle bütün seçeneklerin şu an masada olduğunu belirtti.



Mervan, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.



Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, dün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.



Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya BAE'ye gittiği iddia edildi.



Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

