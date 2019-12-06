SON DAKİKA HABERİ: Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 16 kişi öldü

Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.



Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.



"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETMEDİĞİ" İDDİASI



Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.



PLAKASIZ SİVİL ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI



Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.



Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

