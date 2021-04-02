SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan AB büyükelçileri ile görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya geleceği açıklandı.

ntv.com.tr 02.04.2021 - 10:31

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan AB büyükelçileri ile görüşecek

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Son dakika haberi! 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya geleceği açıklandı.

Bakan Elvan, videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek olan toplantıda AB Büyükelçilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Martta açıkladığı Ekonomi Reformları hakkında sunum yapacak.

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da Büyükelçilere bilgi verecek.

Elvan, Büyükelçilerin konuya ilişkin sorularını da cevaplayacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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