SON DAKİKA HABERİ | Bakan Fidan Şam'da Ahmed Şara ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.



Bakan Fidan, Şam’da Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ahmed Şara'nın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:



"Bakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptık ve Suriye'nin geleceğini görüştük. Türkiye ve Suriye'nin ekonomik iş birliğini önemsiyoruz.



Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu, bunu unutmayacağız.

Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık.



Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil.

Gelecek günlerde Savunma Bakanlığı ilan edilecek ve Suriye'nin gelecekteki ordusunu kurmak üzere üst düzey askeri yetkililerden bir komite oluşturulacak. Daha sonra ise gruplar kendilerini feshedecekler.



Suriye herkesin vatanıdır ve hep birlikte yaşayabiliriz. Suriye halkının tüm kesimleri bize kucak açtı. Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz."

