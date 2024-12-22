SON DAKİKA HABERİ | Bakan Fidan Şam'da Ahmed Şara ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan, Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Terör örgütünün Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmakta olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Suriye'de YPG/PKK'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir" dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma Suriye'de uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması mesajını da verdi. Ahmed Şara ise uluslararası toplumun Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti. Şara ayrıca Suriye'de hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Şam’da Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ahmed Şara'nın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:
"Bakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptık ve Suriye'nin geleceğini görüştük. Türkiye ve Suriye'nin ekonomik iş birliğini önemsiyoruz.
Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu, bunu unutmayacağız.
Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık.
Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil.
Gelecek günlerde Savunma Bakanlığı ilan edilecek ve Suriye'nin gelecekteki ordusunu kurmak üzere üst düzey askeri yetkililerden bir komite oluşturulacak. Daha sonra ise gruplar kendilerini feshedecekler.
Suriye herkesin vatanıdır ve hep birlikte yaşayabiliriz. Suriye halkının tüm kesimleri bize kucak açtı. Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz."
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Size Türk halkının selamını getirdim. Türkiye olarak tarihin doğru taraında olmanın gururunu yaşıyoruz.
Ülkenizin en karanlık dönemi geride kaldı. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini belirleyen sizlersiniz. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan her zaman yanınızda olacaktır.
Suriye halkının ülkelerine dönüşü mümkündür. Suriye'de istikrarın en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Kapsayıcı bir yönetim tesis edilmelidir. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Somut çalışmalara destek vermek istiyoruz.
Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var. Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla yeniden ayağa kaldırılması gerek.
Hiçbir etnik grubun dışlanmadığı bir ülke kurulmalıdır.
Terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ'ın fırsatlardan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK/YPG'den temizlenecek.
Suriye'de YPG/PKK'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir.
Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması mühimdir. Uluslararası toplum yeni yönetime destek vermelidir.
İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez.
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