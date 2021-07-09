SON DAKİKA HABERİ... Bangladeş'te fabrika yangını: En az 40 ölü

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Asya ülkesi Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir fabrika yandı.

Fransa merkezli haber ajansı AFP yangının Dakka'nın Narayanganj bölgesindeki Hashem Foods fabrikasında çıktığını yazdı.

AFP'nin aktardığı bilgilere göre yangında en az 40 kişi yanarak öldü. Yetkililer içeride birçok kişinin daha olmasından endişe ediyor. Edinilen bilgiye göre 47 kişiden haber alınamıyor.

İtfaiye ekipleri binanın dördüncü katına ulaştı ancak kimyasal ve plastik malzemelerin bulunduğu beşinci ve altıncı katlarda yangının sürdüğü belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...