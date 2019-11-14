SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray: Diğer konularda ilerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli
SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Diğer konularda ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusundaki sorunlar çözülmeli" ifadeleri yer aldı.
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