SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray: Diğer konularda ilerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli

SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Diğer konularda ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusundaki sorunlar çözülmeli" ifadeleri yer aldı.

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