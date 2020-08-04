SON DAKİKA HABERİ: Beyrut'ta çok şiddetli patlama: 50 ölü, 2 bin 700 yaralı

Son dakika haberi! Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada en az 50 kişinin öldüğü, 2 bin 700 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.



Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada en az 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 700 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.



Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

2 TÜRK YARALANDI



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.



Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

BAŞBAKAN DİYAB: HESAP SORULACAK



Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" ifadesini kullandı.

ESKİ BAŞBAKAN HARİRİ'NİN EVİ DE HASAR GÖRDÜ



Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.



Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.



HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ



Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.



Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

İSRAİL VE HİZBULLAH'TAN YALANLAMALAR



İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.



Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.



Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.