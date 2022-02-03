SON DAKİKA HABERİ... ABD Başkanı Biden duyurdu: DAEŞ lideri öldürüldü

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeybatısında özel kuvvetlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.



Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.



"HAŞİMİ KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN BOMBA PATLATTI"



Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.



Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı" ifadesini kullandı.



Ayrıca yerel kaynakların iddiasına göre, operasyonda aralarında 6 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 13 kişi öldürüldü.

DAEŞ LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDA NELER YAŞANDI?