SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan adaylıktan çekilme kararı sonrası ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilme kararı sonrası Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bidan, "ABD'yi krallar değil halk yönetir. Demokrasi herhangi bir unvandan daha önemli. Meşaleyi yeni nesle devretme zamanı geldi. Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan adaylıktan çekilme kararı sonrası ilk açıklama

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Kasım ayında yapılacak ABD başkanlığı seçiminde adaylıktan çekilen başkan Joe Biden, bu kararı sonrası oval ofiste ulusa sesleniş konuşması yaptı. 

"Meşaleyi yeni nesle dervretme zamanı geldi" diyen Biden, "ABD'yi krallar değil halk yönetir. Demokrasi herhangi bir unvandan daha önemli. Ulusu birleştirmek için çekilmek en iyi karardı." ifadelerini kullandı. 

6 ay boyunca başkan olarak görevine odaklanacağını belirten Biden, bir kez daha Kamala Harris için destek istedi. Biden, Kamala Harris bana çok iyi bir ortak oldu. ABD halkından O'na destek olmasını istiyorum." dedi. 

Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'ya barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu. 

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