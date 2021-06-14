SON DAKİKA HABERİ: Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Biden, "Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık, gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

Reuters - Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 22:34 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 22:51

SON DAKİKA HABERİ: Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüştü

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı" ifadesini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

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