SON DAKİKA HABERİ: BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda en az 52 bin kişi yerinden edildi

Son dakika haberi! İsrail uçakları ateşkes çağrılarına rağmen Gazze şeridini bombalamayı sürdürüyor. Saldırılar, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Saldırılarda, bugüne kadar 61'i çocuk 212 Filistinli hayatını kaybederken BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Öte yandan, saldırıların dokuzuncu gününde de bölgeden patlama sesleri yükseldi. İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki "El-Ensar" hükümet kompleksindeki bir güvenlik merkezi ile serbest bırakılan Filistinli mahkumlara ait bir ofisin yer aldığı daireyi bombaladı.



İsrail ayrıca, hava saldırılarında Gazze kentinin batısındaki altı katlı bir binayı da hedef aldı.



Saldırı sonrası bina tamamen yıkıldı. Uçakların ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarındaki evleri vurduğu bildiriliyor.



Hava saldırılarında hasar alan yerler arasında, Gazze’deki merkezi laboratuvar da var.

COVİD-19'A KARŞI AŞILAMA VE TEST HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI



Filistin Sağlık Bakanlığı, laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19’a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.



Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusu bir tarım alanını vurdu.



Filistin Sivil Savunma kaynaklarına göre, saldırı bölgede yangına neden oldu. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığı binasında da hasar oluştu.



Diğer yandan, bölgeden yansıyan uydu fotoğrafları da İsrail saldırılarının yol açtığı hasarın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



Fotoğraflar, yıkılan yerleri gösterirken; basın kuruluşlarının bulunduğu binadan kalanları ortaya koyuyor.



Hamas da Gazze'den İsrail yerleşimlerine doğru roket atışları gerçekleştirdi. Lübnan'dan da İsrail'in kuzeyine 6 roket atıldı.



Lübnan sınırında yer alan Misgav bölgesinde roket sirenleri çaldı.İsrail ordusu, roketlerin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu.



Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.



GAZZE'DEKİ MEDYA BİNASININ VURULMA ANI