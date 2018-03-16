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Son dakika haberi...BM: Son birkaç günde yaklaşık 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı

Dünya

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler son birkaç günde yaklaşık 48 bin kişinin Afrin'den ayrıldığını açıkladı.

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü Linda Tom, Afrin'in kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 48 bin kişinin ayrıldığını söyledi.

DOĞU GUTA'DAN 16 BİN KİŞİ AYRILDI

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü Linda Tom, Esad rejiminin ablukasında bulunan Şam kırsalındaki Doğu Guta'da da son birkaç günde 12-16 bin kişinin ayrıldığını belirtti.

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