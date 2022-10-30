SON DAKİKA HABERİ: BM'den 'tahıl koridoru' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: BM'den 'tahıl koridoru' açıklaması

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