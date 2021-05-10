SON DAKİKA HABERİ: BMGK Doğu Kudüs için toplanıyor

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanıyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentolar Arası Birliği de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Reuters Haber Ajansı'nın diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantı BMGK'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi.

Buna göre BMGK işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde artan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.



Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak.



İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...