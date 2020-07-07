SON DAKİKA HABERİ:  Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro corona virüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jaır Bolsonaro corona virüs test sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Yüksek ateş ve yorgunluk gibi corona virüs belirtileri gösteren Bolsonaro, akciğer filmi çektirdi ve ardından virüs testi yaptırdı.

İLK TESTİ NEGATİFTİ

Devlet Başkanı Bolsonaro, mart ayında da corona virüs testi yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı.

'KÜÇÜK BİR GRİP' DİYEREK KÜÇÜMSEMİŞTİ

Salgının başlarında corona virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen 65 yaşındaki Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti. Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda 2 kez sağlık bakanı değiştirilmişti.



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