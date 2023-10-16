SON DAKİKA HABERİ: Brüksel'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi!Belçika'nın başkenti Brüksel, terör saldırısıyla sarsıldı.

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.



Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.



Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Öte yandan saldırının gerçekleştirildiği bölgedeki dükkanların kapatıldığı ve terör alarmının en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI ERTELENDİ

Brüksel'de Belçika ile İsveç arasında oynanan Euro 2024 Eleme maçı 2 İsveçlinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle ertelendi.