SON DAKİKA HABERİ... Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti.

İHA 05.06.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 15:16

SON DAKİKA HABERİ... Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü
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Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.

Silahlı saldırganlar Burkina Faso'nun kuzeyindeki Solhan köyüne gece saatlerinde saldırı düzenledi, köydeki ev ve marketleri ateşe verdi.

Olayda 100'e yakın sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet saldırganları "terörist" olarak nitelendirdi.

Burkina Faso ordunun yönetime el koyduğu 2015 yılından bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.

Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

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