SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu, Afganistan'da kalan Türklerin sayısını açıkladı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de göç merkezi kurulacak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu yalanlanan habere ilişkin, "İngiltere reddediyor ama muhalefet bizi eleştiriyor. Muhalefet gerçek dışı haber üzerinden bize saldırdı. Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın" dedi.

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYELER

Bakan Çavuşoğlu şimdiye kadar Afganistan'dan bin 61 Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Afganistan'da 4 bin 500 kadar vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dönmek istemediğini aktardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

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