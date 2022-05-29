SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'dan Fransız mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu görüşmede Colonna'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 19:56 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 20:29

SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'dan Fransız mevkidaşına tebrik telefonu

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etmiştir" denildi. 

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşı ile görüşmesinde ikili ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

Fransa'da, 20 Mayıs Cuma günü açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni kabinesinde, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Fransa'nın Londra Büyükelçisi Catherine Colonna getirilmişti.

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