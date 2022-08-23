SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Haber Global'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşın 11 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ifade ederek, "En başından beri Türkiye olarak en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. O sürece baktığımızda bir tek Astana süreci ayakta kaldı. Rejim burada siyasi çözüme inanmadı ama böye giderse ülke bölünecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu iki ülke arasındaki temaslara ilişkin ise, "İstihbarat örgütleri arasında bir diyalog var. Benim kısa süreli bir görüşmem oldu ama ayaküstü" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin herhangi bir şartı var mı sorusuna ise, "Diyalog için herhangi bir şart olmaz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü bizim için önemli. İnsanların yeniden ülkesine güvenli bir şekilde dönmesi önemli, Suriye'nin yeniden inşası önemli. Barış olursa inşa sürecine başlanabilir" cevabını verdi.

Suriye'de 11 yılı aşkın süren iç savaşın varlığına dikkat çeken Çavuşoğlu, bu ülkeyle ilişkiler konusunda şöyle konuştu:

"İnsanlar evlerine dönmek istiyor, dönemiyor. Rejimin kontrol ettiği yerlere de rejim korkusu ve dönen insanlara desteği veremediği için tereddüt edenler var. Biz Türkiye olarak en başından beri, en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bir tek Astana formatı ayakta kaldı bunlardan. Rejimin de artık görmesi lazım, savaşarak ülke bölünecek. Bir taraftan PKK ile mücadele bir taraftan uzlaşı dediğimiz, anayasanın hazırlanması, BMGK'nın 2254 sayılı kararı, bunu kapsıyor. O nedenle bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet iyi niyetli, yapıcı. Rejimden kaynaklı direniş var, mesafe kat edemediler. Zaten Astana formatında bir masanın etrafındayız, anayasa komisyonu toplantısında biz de varız. Suriye'de kalıcı barış için adımlar atılması lazım, biz de bunları söylüyoruz. Muhalefeti rejimin terör örgütü olarak görmemesi gerekiyor. Her zaman muhalefetin yanında olduk.

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ



Çavuşoğlu, açıklamaları sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın İran'da yapılacak bir zirvede görüşeceklerine ilişkin iddiaları da değerlendirdi. Dışişleri Bakanı bu iddia için, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil" dedi.

İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atamasının birkaç güne atamanın yapılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Arkadaşlarımızla çalıştık, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hangi ülkeye göre hangi isim olabilir ona bakıyoruz. Birkaç isim var" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin Filistin sorununa nasıl etki edeceğini de değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Gerek Hamas gerekse Filistin tarafı bizim İsrail'le ilşkilerimizin normallşemesini istiyor. İsrail'le iyi ilşkiler Filistin davasında bakış açımızın değiştiği anlamına gelmez" yorumunu yaptı.

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