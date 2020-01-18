SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a Hafter tepkisi
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması Libya'da barış çabalarını sabote ediyor. Bu çabaların sonuç vermeyeceğini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" dedi.
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