SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a Hafter tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması Libya'da barış çabalarını sabote ediyor. Bu çabaların sonuç vermeyeceğini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" dedi.

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