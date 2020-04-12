SON DAKİKA HABERİ: Covid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı taburcu oldu

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu.

12.04.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 16:07

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İngiltere Başbakanı: Hayatımı sağlık çalışanlarına borçluyum

İngiltere Başbakanı: Hayatımı sağlık çalışanlarına borçluyum

Son dakika haberi! Corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın, doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağı belirtildi.

Johnson'ın, başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers kır evinde istirahat edeceği ifade edildi.

5 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti.

Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

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