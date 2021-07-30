SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 14:55
Son dakika haberi!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...