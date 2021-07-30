SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...