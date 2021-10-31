Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Haberler 31.10.2021 - 15:34 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 16:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi: Ortak mekanizma kurulacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın ardından ikili temaslarını Fransız mevkidaşı Macron ile sürdürdü.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi.

Görüşme, 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bi raraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarının ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

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