SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Nijerya’nın başkenti Abuja’daki temasları kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "İşbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız" derken, "Nİjerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz" derken, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Türkiye corona virüs ile mücadelede son derece başarılı adımlar atmıştır. Bu nedenle Türkiye'yi yasaklı ülkeler listesinden çıkarıyoruz" dedi.

"Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya ortak oldu" diyen Buhari, Türkiye ile 7 anlaşma imzalandığını, bunların enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon gibi alanlarda olduğunu belirtti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.