SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Ukrayna'ya gidiyor.

Erdoğan, Lviv kentinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek. Guterres'in ise görüşme sonrası İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.



Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Sözkonusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.