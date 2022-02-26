SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Zelenski, Erdoğan görüşmesiyle ilgili tweet atarken, “Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim” dedi.



Zelenski, “Karadeniz'den Rus savaş gemilerinin geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar son derece önemli” derken, “Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak” diye konuştu.