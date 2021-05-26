SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs günü Yunanistan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 12:02

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs günü Yunanistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ AY GERGİN ANLAR YAŞANMIŞTI

Nisan ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlemiş, iki Bakanın samimi ve ılımlı başlayan konuşmaları Dendias'ın açıklamaları sonrası tartışmaya dönüşmüştü.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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