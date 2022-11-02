Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Çavuşoğlu, Bilinken'a tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün  bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin  yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi.

BLINKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Blinken, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürleri iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - 1 Tahıl koridoru anlaşmasıyla şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl sevk edildi.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.

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