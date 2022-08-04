Çavuşoğlu Blinken ile 'Tahıl Koridoru'nu görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun Blinken ile yaptığı görüşmenin ana gündem maddesi tahıl koridoruydu.

Açıklamada, Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton civarındaki tahılın ihracatı için imzalanan anlaşma ve bu kapsamda, tahıl koridorundan ilk geminin geçmesini ele alındığı aktarıldı.

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri de değerlendirildi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.



Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.



Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi, dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti