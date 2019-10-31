SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılar ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
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