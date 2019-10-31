SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılar ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

pompeo çavuşoğlu.jpg
pompeo çavuşoğlu.jpg

31.10.2019 - 21:47 Son Güncelleme : 31.10.2019 - 21:51

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...