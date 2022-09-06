SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla Türkiye-Gürcistan maçını görüştü
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan’da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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