SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştü: Kanal İstanbul vurgusu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişileri Bakanı Lavrov bugün yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Turizmde eski rakamlara dönmeyi hedefliyoruz" derken İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık" şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, "Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz" derken mevkidaşı Lavrov, "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var" derken Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır" şeklinde konuştu.

RUSYA'DAN GELEN TURİSTLERE PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Rusya'dan gelen turistlere iki doz aşı olan tursitlerden PCR testi istemiyoruz. İki doz aşı olmayandan ise istiyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi Rusya'ya ilettik" şeklinde konuştu.

SURİYE VE LİBYA'DA SON DURUM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye, tehdit oluşturan örgütleri temizlemeli" derken "Libya'nın siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik" diye konuştu.

Lavrov ise, "libyalılar kendi ülkelerinin ev sahibi olmalı" dedi.

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