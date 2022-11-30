Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok" dedi.

SURİYE'DE OLASI KARA HAREKATI

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"ABD başta olmak üzere bazı müttfekilerin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek ortada. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve buların ABD'nin desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım.

Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.

TÜRKİYE TAHIL KORİDORUNDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEK

Türkiye'nin tahıl koridorunda önemli rolü devam edecek. Enerji krizi konusunda da Türkiye kilit bir öneme sahip. Biz bu özelliğimizi hakkaniyetli bir tavırla kullacağız."

İSVEÇ: TÜRKİYE İLE NATO GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME VAR

Diğer taraftan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir" dedi.

