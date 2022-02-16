SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.



'TÜRKİYE, RUSYA VE UKRAYNA TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR'



Çavuşoğlu'nun, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değindiği aktarılırken, bu çerçevede, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara evsahipliği yapmaya hazır olduğunu belirttiği vurgulandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cov id-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov’a teşekkür ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Bakan Çavuşoğlu'nun, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya teşekkür ettiği bildirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...