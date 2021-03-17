SON DAKİKA HABERİ... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.



Görüşme sonrası geçtiğimiz gün 62'ncisi düzenlenen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile bir toplantıda çözüm bulmak gerçekçi olmaz, görüşmeler sürecek" derken "Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DE HAKÇA PAYLAŞIM VURGUSU

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN YETKİLİLERİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.



Görüşmelere, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.



Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.



Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.



İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.



Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

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