SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan ile tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV’nin sorularını yanıtladı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara’ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan’ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız” dedi.



Çavuşoğlu, “Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye’ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara’da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için Ab ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım” şeklinde konuştu.



MISIR İLE İLİŞKİLER



Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, “Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli” dedi.



Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mayıs ayının ilk haftası Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, ABD'nin savaş gemilerini göndermekten vazgeçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.



'ABD GEMİLERİ SÖZLÜ OLARAK BİLDİRDİ'



Çavuşoğlu, "Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor" dedi.



"Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz" diyen Çavuşoğlu, "ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi" şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile Türkiye arasında birçok ilişki var, ticaret hacmi, enerji işbirliği, yatırımlar gibi. Bazen karşı tarafta olduğumuz konularda bile ortak noktada buluşabiliyoruz. Biz iki ülke tarafında taraf tutmuyoruz. Bizim tavrımız açık, dengeli ve yapıcı" derken, "Biz Montrö anlaşmasını harfiyen uyguluyoruz. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım" şeklinde konuştu.



ABD İLE İLİŞKİLER



ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon ve yüz yüze görüşmeler üzerine, "S-400, FETÖ, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destekleri konuştuk. Yol haritası üzerinden ilerlenmesi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin görüşlerini belirten bir belgeyi ABD'ye verdik" diyen Çavuşoğlu, "ABD bu belge üzerine çalışıyor. İkili ilişkilerde bu diyalogların devam etmesi için Afganistan, Suriye ve bölgesel konularda ne düşünüyoruz ve neler yapabiliriz konularını konuştuk" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, "İki ülkenin birlikte çalışma planı umut verici bir gelişme. Diğer sorunları çözmemiz için yol haritası üzerinde, bir bütün halinde neler yapabileceğimizi müzakere etmemiz ve sonra da uygulamamız gerekiyor" şeklinde konuşurken, "ABD terör örgütlerine destek vermeye devam ederse ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilenir" ifadelerini kullandı.



BİDEN'IN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETME İHTİMALİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Geçmişte de ABD başkanları bu iddia üzerine bulunmuştu. ABD gibi bir ülke diğer ülkelere birçok hatırlatmalarda bulunuyor. ABD uluslararası hukuku göz önüne alırsa böyle bir karar vermez" derken, "24 Nisan'da ABD'nin böyle bir söylemde bulunmayacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kabul etti diyelim. Bir siyasetçi böyle bir şey dedi diye böyle bir durum kabul edilmez. BM 1948 yılında açıkça kararını verdi"şeklinde konuştu.



ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ



Bakan Çavuşoğlu, ABD güçlerinin Afgan,stan'dan çekilme süreci ile ilgili, "Afganistan'da kalıcı barışı ve istikrarı destekliyoruz" dedi.



KIBRIS SORUNLARI



Bakan Çavuşoğlu Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs toplantıları ile ilgili, "Sayın Akıncı ile birlikte hem BM'ye hem AB'ye sabah akşam federasyon meselesini söyledi. Daha önce mutabakata vardığımız konularda geri adım atıldı. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'ben bir şey paylaşmak istemiyorum' dedi" şeklinde konuşurken, "Rum tarafı sürekli geri adım atıyor. Federasyon modeli ile ilgili artık görüşme yapmayacağız. Bu zaman kaybıdır. 20-30 sene daha müzakere etsek sonuç çıkmayacak. 53 sene müzakere ettik, sonuç çıkmadı. İmkansızı zorlamanın hiçbir anlamı yok" dedi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkiler ile ilgili, "Bizim İsrail ile iyi olabilmemiz için, bizimle işbirliği yapması gerekiyor ve işgale son vermesi gerekiyor. Biz önceden Golan Tepeleri ile ilgili İsrail ile çalışıyorduk, sonra İSrail vazgeçti. İsrail politikalarını gözden geçirmezse ilişkilerimizde istikrar zor olur. Özel şirketlerimiz ticaretlerine devam ediyor, biz bunu engellemeyi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.



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