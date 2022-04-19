SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Kur'an provokasyonu' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'te Kur'an provokasyonu ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı var mı?" derken, "Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Herzog ile görüşecek" diye konuştu.

'TİCARET HEDEFİMİZ 6 MİLYAR DOLAR'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021'de Türkiye ve Macaristan arasında ikili ticaret hacminin yüzde 11 oranında arttığını belirterek, "Böylece 3 milyar doları geçtik. Hedefimiz ise 6 milyar dolar. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda yapılacak yeni ofis binasının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında inşa edilen Macaristan'ın Büyükelçilik konutu, yaklaşık 1 asırdır Macaristan'a ve ilişkilerimize hizmet ediyor. Temelini atacağımız yeni binalar da önümüzdeki asır boyunca ilişkilerimize güç katacaktır. Büyükelçiliğin tarihi konutu ile yeni hizmet binasının aynı bahçede yan yana olmasının simgesel anlamı var. Tarihi konut köklü ilişkilerimizin, modern kançılarya binası ise ilişkilerimizin geleceğinin sembolü olacak. Stratejik ortağımız Macaristan ile tarihi özel bağlarımız var. Son yıllarda Macaristan Başbakanı Viktor Orban yönetimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ilişkilerimiz ve Peter ile benim sarf ettiğimiz çabalar sayesinde çok önemli bir noktaya geldi. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk antlaşma Macaristan ile dostluk antlaşmasıdır. Dünyada Türkoloji bölümünün açıldığı ilk ülke Macaristan'dır. Türk milletinin Macaristan'a ve Macar halkına büyük bir ilgisi ve sevgisi var" ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Peter Szijjarto ile ikili görüşme yapacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerde özellikle ekonomik ilişkilerimizi sadece iki ülke arasındaki ticaret değil, üçüncü ülkelerdeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi konuşacağız. Macaristan'da özellikle müteahhitlik projelerini Türk firmaları üstlenmeye başladı. Son yıllarda 700 milyon doların üzerinde bir değerde projeleri Türk firmaları gerçekleştirdi. Macaristan'a, Türk firmalarına duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. 2021'de ikili ticaret hacmimiz yüzde 11 oranında arttı. Böylece 3 milyar doları geçtik. Hedefimiz ise 6 milyar dolar. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE SİYASİ AĞIRLIĞI ARTMAKTADIR'



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekerek, "Bu şartlar altında her şey değerlenmekte. İstikrar ve öngörü gerektiren her şey değerlenmekte. Macaristan ile Türkiye'nin iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık böylesine istikrarlı ve ön görülebilir bir ilişkidir. Türkiye'nin iş birliğinin geliştirilmesi her zaman Macar Dışişleri Bakanlığının odağındadır. Sizleri temin ederim ki böyle de kalacaktır. Macaristan ve Türkiye ilişkilerinde karşılıklı saygı başarının temelini ifade eder. Önümüzdeki yıllarda da başarının garantisidir. Umarım, Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu dostumun çabaları ile Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesi yönünde sonuç alınır. Giderek artan göçün durdurulmasında Türk dostlarımıza güveniyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz rekor kırarak gerçekleşti. Türkiye'nin Macaristan'daki enerji arzının katılımına saygı duyuyoruz. Çünkü Macaristan'a yönelen doğal gazın ana taşıyıcılarından birisi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ağırlığı giderek artmaktadır. Bu ise ikili ilişkileri daha da değerlendirmektedir" dedi.



Konuşmaların ardından yeni ofis binasının temeli atıldı.