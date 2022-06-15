SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz” dedi.

“Mayınlarla ilgili farklı çalışmalar oldu ve temizlenmesi belli bir zaman olacak” diyen Çavuşoğlu, “Mayınların nerede olduğu belli, güvenilir hatlar oluşacak” şeklinde konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ



İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, “Hangi konularda ne istediğimizi yazılı olarak ilettik, yanıt bekliyoruz. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz, yalnızca yasal değişiklik değil” şeklinde konuştu.