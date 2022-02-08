SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a göçmen tepkisi

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.



Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Denizin ortasında, Ege Denizi'nin ortasında çok sayıda göçmen geri itmeler yüzünden hatta Yunanistan’ın bu botları şişlemesi ya da silahlarla botları delmesi yüzünden farklı ülkelerden birçok göçmen hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.



Yaptığı eleştirilerin kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan'la belli konularda görüş ayrılıklarının olduğundan ya da ara ara ilişkilerin gerginliğinden dolayı bunu söylemediğini, bunun bir insani mesele olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu, Yunanistan'la kendi aralarındaki meseleleri bazen konuştuklarını, bazen adımlar da atıklarını ve gerekeni yaptığını belirterek şöyle devam etti:



"O ayrı bir konu fakat yani bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının (FRONTEX) burada Yunanistan'a yardımcı olması. Bunu gören Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Parlamentosu FRONTEX'e karşı bir soruşturma başlattı fakat bundan da bir şey çıkmadı. Yani burada Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var. Türkiye bunun onda birini yapsa, Türkiye’nin nasıl eleştirilebileceğini en iyi kendisi (Haavisto) bilir, bizler biliyoruz fakat Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor."



AB'nin Yunanistan'ın Avrupa'nın sınırlarını koruduğu mazeretini dillendirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Avrupa'nın sınırlarının doğuda ve güneyde Türkiye’den başladığın, daha kuzeye doğru gidildiği zaman Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kafkasya ve Rusya’dan başladığını belirterek Avrupa'nın sınırlarını Türkiye'nin koruduğunu, özellikle göçmen meselesinde Türkiye'nin koruduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri görmezden gelmenin ya da desteklemenin AB'nin savunmaya çalıştığı değerlerle kökten çeliştiğini belirterek şunları ifade etti:



"Hep beraber Taliban'a, Afganistan'a insan hakları dersi vermeye çalışıyoruz. Yunanistan'ın yaptığını nereye koyacağız? Yunanistan bir de geri ittiği insanların tüm elindeki pasaport, kıyafet hepsini elinden alıyor ondan sonra geri itiyor. Kışın ortasında bu kadar soğuk olduğu halde kar yağdığı halde bu insanları yarı çıplak bir şekilde üstündeki kıyafetleri de alarak geri itmesi ve 19 göçmenin ölmesinden bahsediyoruz. Bunu nasıl izah edeceğiz?



Kim dur diyecek buna Avrupa birliği mi dur diyecek? İnsan hakları savunucuları nerede, ki insan hakları savunucuları başında da Finlandiya geliyor."



Çavuşoğlu, bu göçmenlere karşı yapılanların bir müeyyidesinin olması gerektiğini vurguladı.İsrail ile ilişkilere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir" dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye martta yapmayı planladığı ziyarete değinen Çavuşoğlu, belirlenecek özel temsilcilerin ziyaretin detaylarını netleştireceğini belirtti.



Herzog'un ziyareti hakkında prensip olarak mutabık kaldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da bu anlamda adım atarsa olur" diye konuştu.



Çavuşoğlu, Ankara ile Tel Aviv arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi seçeneğine ilişkin, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir. En net ülkeyiz en başından beri. Zaten bunları gördünüz, son 4-5 yılda yaşananlarda da gördünüz" dedi.



‘DIŞİŞLERİ BAKANLARI DAVET EDİLDİ’



Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü belki daha fazla artırabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsiclsi Ruben Rubinyan'ı davet ettiklerini ancak Erivan yönetiminden henüz bir teyit gelmediğini belirtti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BAE ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapmayı planladığı ziyarete de değinen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor, zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi ama tabii negatife dönmesi lazım, o testlerin sonucuna bağlı. Uzun zaman önceden kararlaştırılmış, planlanmış bir ziyaret. 15 Şubat’ta (Dubai) EXPO’da Milli Gün olacak, inşallah o zamana kadar iyileşir” diye konuştu.



Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapması beklenen ziyaretin tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.