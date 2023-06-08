SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. İki bakan, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını ele aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

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