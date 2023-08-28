SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşecek

Son dakika haberi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun mesaisini sürdürüyor.
Rusya ana haber ajansı TASS'ın geçtiği bilgilere göre Fidan Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. İki bakan geçtiğimiz ay İstanbul Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması müzakereleri kapsamında telefonda görüşmüşmeler gerçekleştirmişti.
Hakan Fidan iki gün önce gerçekleşirdiği ziyaretinde Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelmişti.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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