SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Rus haber ajansı TASS, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Moskova'da görüşeceğini duyurdu. Fidan iki gün önce Kiev'de Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşecek
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Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun mesaisini sürdürüyor.

Rusya ana ajansı TASS'ın geçtiği bilgilere göre Fidan Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. İki bakan geçtiğimiz ay İstanbul Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması müzakereleri kapsamında telefonda görüşmüşmeler gerçekleştirmişti. 

Hakan Fidan iki gün önce gerçekleşirdiği ziyaretinde Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelmişti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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